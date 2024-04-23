إعلام إسرائيلي: إسقاط "هرمز 450" دليل على التفوق الجوي لـ"حزب الله"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن طائرة من نوع "هيرمز 450" أُسقطت فوق لبنان بعد استهدافها من قبل "حزب الله" بعدة صواريخ موجهة.

وذكرت الصحيفة عن حادثة إسقاط المسيرة بأنها "مشكلة وورطة كبيرة للغاية، حيث يدلل ذلك على حجم التفوق الحوي لصالح حزب الله، ما يضعف قدراتنا على جمع المعلومات الاستخباراتية، وبناء على ذلك تقرر فتح تحقيق في الحادث"، وفقا للصحيفة.

ويبلغ طول المسيرة هيرمز 450 نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغرامًا، وتستطيع حمل 150 كيلوغرامًا، وهي من الصواريخ الموجهة، وطائرة متعددة المهام طُورت لتنفيذ العمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد استهدافها من قبل ميليشيا "حزب الله" بصاروخ أرض-جو، لتسقط داخل الأراضي اللبنانية مساء الأحد الماضي.

وكانت ميليشيا حزب الله تبنت، في بيان، عملية إسقاط الطائرة المسيرة: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-‌‏2024 طائرة مسيرة معادية ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان. ‏وسيصدر في وقت لاحق بيان اخر تفصيلي عن نوع ‏الطائرة الاسرائيلية والتي كانت تقوم باعتداءاتها على اهلنا الشرفاء والصامدين".