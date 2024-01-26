بينهم خمسة أطفال.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

قُتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منزل مأهول في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأصيب 17 آخرون بجراح مختلفة جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالنازحين لعائلة فياض في منطقة "القرعان" جنوب غرب مدينة دير البلح، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، وجُرح 17 آخرون، معظمهم بجراح خطيرة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ فيها د. خليل الدقران إن 10 قتلى غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى حوالي 20 جريحا، معظمهم أصيبوا بجراح متوسطة إلى خطيرة، وصلوا إلى المستشفى.

وأوضح الدقران، لـ"إرم نيوز"، أن عشرات القتلى والجرحى وصلوا منذ صباح اليوم إلى المستشفى وسط نقص كبير في الكادر الطبي، ونفاد للمواد الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية.