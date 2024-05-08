الأردن: حان الوقت ليواجه نتنياهو العواقب

هاجم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن "الوقت حان ليواجه العواقب"، بعد أن قرر المضي قدمًا بالهجوم على رفح، جنوبي غزة.

وفي مقابلة مع شبكة (CNN) الأمريكية اليوم الأربعاء، أضاف الصفدي: "الوقت قد حان ليدرك العالم كله أنه يجب إيقاف نتنياهو، التصريحات والحث لن يجديا نفعًا".

وتابع وزير الخارجية الأردني :" صور فظيعة، وهي إشارة إلى الأسوأ الذي لم يأت بعد. وإذا سُمح لنتنياهو بمواصلة الاجتياح البري لرفح، فإن ذلك سيكون بكل المقاييس كارثة إنسانية أخرى".

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أحبط الصفقة مع حماس، بعد احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في وقت كان سكان غزة يحتفلون بالهدنة.