واشنطن: ننتظر رد حماس على مقترح بايدن للتهدئة

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة.

وأضاف سوليفان: "ننتظر رد حماس على المقترح الإسرائيلي للتهدئة عبر الوسطاء القطريين، ونأمل أن توافق كأفضل طريق لإنهاء الحرب وعودة جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية"، وفق "رويترز".

وتابع: "نرى منذ البداية أن العملية العسكرية بغزة يجب أن تكون مرتبطة باستراتيجية أوسع تشمل اليوم التالي للحرب. سنواصل الضغط على إسرائيل بشأن استراتيجية شاملة ومتماسكة ترتبط بنهاية العمليات العسكرية".

في ذات الإطار، ذكر سوليفان أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وصل الدوحة للتباحث مع القطريين بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة".

وقالت قطر، الثلاثاء، إنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس، والذي يعكس مقترحاً من 3 مراحل قدمه بايدن، وإن الورقة أصبحت الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وأكد متحدث باسم حماس، الثلاثاء، أن الحركة لا يمكنها الموافقة على أي اتفاق ما لم تلتزم إسرائيل بوضوح بهدنة دائمة وانسحاب كامل من غزة.

من جانبه، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون القضاء على حماس، وسط معاناته من انقسامات سياسية عميقة في الداخل بشأن اقتراح الهدنة الذي تدعمه واشنطن.