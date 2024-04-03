العالم العربي
مقتل 11 جنديا يمنيا بهجوم لمليشيا الحوثي جنوبي البلاد
قتل 11 جنديًّا من القوات اليمنية وأصيب آخرون بجروح، فجر الأربعاء، بهجوم شنه عناصر من مليشيا الحوثي جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية في القوات الحكومية اليمنية.
وأعلن المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة، العقيد محمد النقيب، مقتل 11 من القوات الحكومية، "بعدما تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".
وأكد مسؤول عسكري آخر أن "القوات الحكومية المرابطة في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج وعلى خطوط التماس مع تعز التي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منها، أحبطت هجوماً مباغتاً لمليشيا الحوثي، وتمكنت من صده وقتل عدد منهم"، لافتاً إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءاً منذ سنوات.