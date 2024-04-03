مقتل 11 جنديا يمنيا بهجوم لمليشيا الحوثي جنوبي البلاد

قتل 11 جنديًّا من القوات اليمنية وأصيب آخرون بجروح، فجر الأربعاء، بهجوم شنه عناصر من مليشيا الحوثي جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية في القوات الحكومية اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة، العقيد محمد النقيب، مقتل 11 من القوات الحكومية، "بعدما تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".