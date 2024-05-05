خلافات حول شرط إنهاء الحرب تُعطّل اتفاق هدنة في غزة

تُراوح المحادثات الجارية حول هدنة في غزة مكانها، مع إصرار حركة "حماس" على أن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب في القطاع، الأمر الذي لا تبدي إسرائيل استعدادًا للالتزام به.

واستؤنفت مفاوضات الهدنة، اليوم الأحد، في القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، مع وسطاء مصريين وقطريين، وفقا لـ"رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة قوله إن وفد "حماس" جاء إلى القاهرة عازمًا على التوصل إلى اتفاق "ولكن ليس بأي ثمن"، وفق تعبيره.

وقال المسؤول لـ "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه إنّ "أي اتفاق يجب أن يُنهي الحرب ويخرج القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة، وإسرائيل حتى الآن لم تعطِ أي التزام بأنها مستعدة لفعل ذلك".

وتريد إسرائيل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين حتى الآن لدى "حماس"، وعددهم نحو 130 على الأقل، لكن مسؤولًا إسرائيليًّا أشار أمس السبت إلى أن موقف تل أبيب الأساسي لم يتغير، وقال إنها "لن توافق تحت أي ظرف" على اتفاق يُنهي الحرب التي تواصلها بهدف نزع سلاح "حماس" وتفكيكها إلى الأبد، وفق تعبيره.