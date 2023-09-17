قصف مبان شهيرة.. اشتعال الاشتباكات مجددًا في محيط قيادة الجيش السوداني

شنت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، هجمات جديدة استهدفت مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وسط الخرطوم؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في مبانٍ وسط العاصمة.

وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت لليوم الثاني على التوالي، قرب مقر قيادة الجيش، وتستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة.

وتأتي هذه الاشتباكات بحسب الشهود، عقب استئناف المعارك في محيط مقر القيادة العامة بعد هدوء لأسبوعين، حيث تعرضت مبانٍ بارزة، من بينها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، وهي أكبر شركات النفط في البلاد، للهجوم.