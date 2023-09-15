بعد زلزال الحوز.. عواصف وسيول جارفة تجتاح المغرب

اجتاحت سيول جارفة، اليوم الجمعة، إقليم "ميدليت" الواقع شرق المغرب، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لأعنف زلزال مدمر في تاريخها منذ قرن.

وأفادت مصادر مغربية بأن أمطاراً ورياحاً وعواصف قوية ضرب مدينة "وجدة" المغربية اليوم، ما أدى لتعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار.

وانتشرت مقاطع مصورة للسيول وسط تحذيرات من بعض السكان من توخي الحذر واتخاذ طرق بديلة وعدم الاستهانة بالأرواح بالتواجد في مناطق السيول.

وظهر في بعض المقاطع السيول وهي تجرف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل دون فائدة.