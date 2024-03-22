واشنطن تعلن تدمير صاروخين وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وزورقاً مسيّراً أطلقها الحوثيون من داخل اليمن.
وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس": "نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع زورق مسيّر أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة داخل اليمن".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات التحالف في تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وتابعت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة".