زوارق إسرائيل تقصف غزة في خرق جديد للهدنة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، بأن زوارق إسرائيلية استهدفت بالقذائف ساحل خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان بقطاع غزة في خرق جديد للهدنة.

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمديدها قبل يومين.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي؛ ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضًا سبعة مواطنين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد قصف إسرائيلي تَواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.