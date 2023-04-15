قرقاش: لا خيار إلا الانتقال السلمي في السودان

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنه "لا خيار إلا الانتقال السلمي في السودان".

وكتب قرقاش في تغريدة عبر تويتر: "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين".