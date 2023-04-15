قرقاش: لا خيار إلا الانتقال السلمي في السودان
أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنه "لا خيار إلا الانتقال السلمي في السودان".
وكتب قرقاش في تغريدة عبر تويتر: "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين".
وشدد قرقاش على أنه "لا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة.. فرفقا بالسودان وشعبه".
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.