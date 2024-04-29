الصومال.. مقتل 6 من موظفي شركة اتصالات إثر تفجير في ضواحي مقديشيو

قتل 6 موظفين في شركة للاتصالات بضواحي العاصمة الصومالية مقديشيو، بعدما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في سيارتهم.

وأعلنت الحكومة الصومالية، الأحد، أن حركة "الشباب" قتلت 6 موظفين في شركة اتصالات عبر تفجير في منطقة "جرسبالي" بضواحي العاصمة مقديشو.

وأضافت الحكومة، في بيان، أن استهداف الحركة لموظفي شركة "هرمود" للاتصالات، خلال ممارسة عملهم، "يعبر عن مدى خطورتهم (عناصر الحركة) وحقدهم تجاه الشعب الصومالي".

وناشدت الشعب "الوقوف مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهابيين".