الجيش الإسرائيلي: نحقق بغارة رفح "الجسيمة جدًّا"

وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، اليوم الاثنين، غارة جوية على رفح، بأنها "جسيمة جدًّا". وقالت إن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة، وفقًا لرويترز.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة عن الغارة إنها قتلت عشرات المدنيين.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيامًا تؤوي عشرات الآلاف من النازحين في منطقة "البركسات"، قرب مقر تابع للأونروا، غربي مدينة رفح.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي لنقابة المحامين في إسرائيل: "تفاصيل الواقعة لا تزال تخضع للتحقيق الذي نلتزم بإجرائه على أكمل وجه".

وتابعت، أن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي أذى يلحق بغير المقاتلين خلال الحرب".