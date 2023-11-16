"الصحة العالمية": الخيارات محدودة لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تبحث عن سُبُل لإخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل القطاع لإجلاء المرضى.

وأردف ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لرويترز، إن مصر منفتحة لعبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في إجلاء الناس طالما يمكن توفير الضمانات الأمنية والمرور الآمن.