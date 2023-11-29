الصحة الفلسطينية لـ"إرم نيوز": مستشفياتنا تواجه انهيارًا

وفي الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من أزمات الكهرباء وارتفاع أعداد الفلسطينيين في المناطق الجنوبية، ومحدودية قدرتها الاستيعابية تبرز الحاجة لإعادة تشغيل مشافي مدينة غزة، وهو ما وضعت وزارة الصحة خطة تدريجيّة له لمنع توقف الخدمات الطبية بشكل كامل.

اكتظاظ المستشفيات

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة لـ"إرم نيوز" إن "المنظومة الصحية في المناطق الجنوبية لقطاع غزة باتت متكدسة للغاية، وإن نسبة الإشغال في المستشفيات العاملة في تلك المنطقة وصلت إلى 190%"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة زادت بعد نزوح الجرحى من مستشفيات الشفاء والإندونيسي والمعمداني.