مؤسسة "المطبخ العالمي" تستأنف أعمالها غدا في غزة

أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الخيرية، أنها ستستأنف عملياتها في قطاع غزة، غدا الإثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت المؤسسة الخيرية، ومقرها في الولايات المتحدة، إن لديها 276 شاحنة تحمل نحو 8 ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح.

وأضافت أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.