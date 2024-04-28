مؤسسة "المطبخ العالمي" تستأنف أعمالها غدا في غزة
أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الخيرية، أنها ستستأنف عملياتها في قطاع غزة، غدا الإثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.
وقالت المؤسسة الخيرية، ومقرها في الولايات المتحدة، إن لديها 276 شاحنة تحمل نحو 8 ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح.
وأضافت أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.
ووصفت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة إيرين جور الوضع الإنساني في غزة بأنه "ما زال سيئاً".
وتعرضت فرق المؤسسة لاستهداف إسرائيلي مطلع الشهر الجاري؛ ما أدى لمقتل 7 من أفرادها، في حادثة لقيت استنكاراً واسعاً، ومطالبات بتحقيق مستقل.
بينما أعلنت إسرائيل أن تحقيقاتها خلصت إلى وجود "أخطاء جسيمة" وخرق للإجراءات من جانب جيشها، وقررت فصل ضابطين كبيرين وتوبيخ قادة كبار بسبب الواقعة.
يذكر أن المؤسسة، وقبل وقف عملياتها، وزعت أكثر من 43 مليون وجبة في غزة، بدءا من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62 في المئة من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.