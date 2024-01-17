مسؤولون إسرائيليون: انسحابات الجيش قبل تحقيق الحسم خطأ فادح

وتابع أنه "حين انسحبت القوات من الشمال، كان هناك على الأقل منطق عملياتي محدد، فقد فكك الجيش كتائب حماس، التي كانت على الأرض، ودمر مواقعها، وكان من الأجدر، البقاء أيضًا في الشمال، والتعامل مع الذراع المدنية لحماس، تلك المسؤولة عن سلطتها، وكذلك من أجل مواجهة الأنفاق".

وأبدى رفضه للانسحاب من مخيمات الوسط؛ إذ قال "إن القوات انسحبت في منتصف الطريق، دون أن تحتل المناطق كلها، ومن ثم لم تفكك كل كتائب حماس هناك"، واستطرد: "لم أتفاجأ حين أطلقوا وابلا من الصواريخ على نتيفوت، بعد ساعات من الانسحاب، للأسف هذا سيتكرر بهذه الوتيرة أو بوتيرة أخرى".

تكرار السيناريو

ودعا الوزير بلا حقيبة، جِدعون ساعَر، إلى عقد اجتماع عاجل، لمناقشة الملف، وقال "إن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، ينبغي أن يحدث، وفق ما تحقق من إنجازات، وليس وفق تاريخ بعينه".

وحذر من تكرار السيناريو ذاته في خانيونس؛ إذ ذكر أن "لهذه الحرب أهدافا ينبغي أن تتحقق، ويحظر الانسحاب من الجنوب من دون تحقيقها"، ونقلت عنه القناة القول: "غالبية المخطوفين ما زالوا هناك، السنوار وزمرته المقربة هناك، علينا أن نفكك كتائب حماس في خانيونس".

وذهب إلى أن كتائب حماس في الجنوب، هي الأقوى، وأنه لا يتعين الاستجابة للضغوط التي تُمارَس على إسرائيل، من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة، من دون تدمير سلطة حماس.

الأهداف باقية

وكان مصدر أمني تحدث مع صحيفة "يسرائيل هايوم" الليلة البارحة، علق على استئناف القصف من قطاع غزة، وقال "إن أحدًا لم يتعهد بأن عملا عسكريا مدته شهران يمكنه أن يحل المشكلات".

وذكرت الصحيفة أن حماس استغلت انسحاب الفرقة 36، وأطلقت صباح الثلاثاء وابلًا من الصواريخ صوب "نتيفوت"، من الموقع ذاته الذي انسحبت منه الفرقة.