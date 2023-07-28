في ثاني ظهور له منذ بدء الحرب.. حميدتي: يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة

ظهر قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تسجيل مصور، نشر اليوم الجمعة، قال فيه "إنه يمكن الوصول إلى اتفاق مع الجيش خلال 72 ساعة في حال تغيير قيادته".

وهذه هي الإطلالة الثانية لحميدتي من ساحة المعركة، منذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي، حيث ظهر بزيه العسكري وسط جنود في الخرطوم، حسب ما نقل إعلام قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر قائد قوات الدعم السريع، خلال كلمة أمام جنوده، أن قيادة الجيش الحالية تعمل وفق تعليمات قادة النظام السابق، "مثل أحمد هارون وعلي كرتي وأسامة عبد الله".