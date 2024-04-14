إصابة مجندة إسرائيلية إثر إطلاق نار في الضفة الغربية (فيديو)
أصيبت مجندة إسرائيلية، الأحد، بجراح خطيرة جراء عملية إطلاق نار قرب بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقالت القناة الـ14 إن مجندة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة سنجل شمال رام الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ملاحقة المنفذين المحتملين للعملية.
وقال مراسل "إرم نيوز" إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وأطلقت قنابل مضيئة بشكل كثيف في سماء البلدة.
كما أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات للمكان الذي شهد عملية إطلاق النار التي استمرت لعدة دقائق، بحسب ما وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن إطلاق النار تم تجاه مركبات إسرائيلية كانت تمر على شارع 55، قبل أن تصل سيارات إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء، لإخلاء المجندة التي أصيبت بطلق ناري في الكتف، ووصفت حالتها بالخطيرة.