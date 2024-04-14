إصابة مجندة إسرائيلية إثر إطلاق نار في الضفة الغربية (فيديو)

أصيبت مجندة إسرائيلية، الأحد، بجراح خطيرة جراء عملية إطلاق نار قرب بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت القناة الـ14 إن مجندة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة سنجل شمال رام الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ملاحقة المنفذين المحتملين للعملية.

وقال مراسل "إرم نيوز" إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وأطلقت قنابل مضيئة بشكل كثيف في سماء البلدة.

كما أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات للمكان الذي شهد عملية إطلاق النار التي استمرت لعدة دقائق، بحسب ما وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.