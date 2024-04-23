باريس: لولا الأمن المغربي لكانت فرنسا في خطر

أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين، بالتعاون الأمني بين بلاده والمغرب، خلال زيارة للرباط، مؤكداً أنه لولا الاستخبارات المغربية لكانت فرنسا في خطر.

وقال دارمانان، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إنه "لولا أصدقاءنا المغاربة والعمل المتميز الذي تقوم به الشرطة القضائية المغربية، لكانت فرنسا في خطر، أكثر مما هي عليه".

وشدد أن "هذا التعاون يبقى متميزاً في ظل الرهانات المشتركة، من قبيل مكافحة المخدرات، والشبكات الإرهابية والجريمة وغيرها، فلولا مصالح الاستخبارات المغربية، لكانت فرنسا أكثر تضرراً".

وأضاف: "أريد أن أشكر المغرب الذي سيساعدنا بقوة في التظاهرات الرياضية الكبرى التي سننظمها، وخصوصا الألعاب الأولمبية هذا الصيف".

وأبرز الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لتقديم دعمها للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والمساهمة في جهود المملكة لمواجهة التهديدات التي يمكن أن تنشأ في منطقة الساحل والصحراء.