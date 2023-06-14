"الورقة البيضاء".. هل تقود فرنجية لرئاسة لبنان على حساب أزعور؟

طفت على السطح أزمة سياسية ساخنة من شأنها التأثير على سير عملية انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، من بين مرشحين هما وزير المالية السابق جهاد أزعور، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

وتثور حالة من السجال السياسي بين مختلف التيارات اللبنانية بشأن "الورقة البيضاء" في التصويت المرتقب، اليوم الأربعاء، والتي تشير إلى تقديم النواب ورقة فارغة دون تحديد اسم مرشح.

وقال جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" عبر تويتر: "في الانتخابات لا بد من خيار وتصويت، وهكذا تصبح الأصوات محسوبة لصالح مرشح معين".

وأضاف: "جربنا الورقة البيضاء واللاورقة واللاخيار، وقررنا منذ زمن الخروج من اللاخيار لأننا أدركنا مساوئه علينا وعلى البلد". وأردف، قائلًا: "يبقى الأهم والأساس أننا بعدما تخطينا مرحلة الامتناع عن التصويت أو التصويت بورقة بيضاء، بقي الخيار محصورًا بين مرشحين هما أزعور وفرنجية".