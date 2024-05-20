محمد بن زايد: الإمارات تتضامن مع إيران في هذه الظروف الصعبة

قدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، صباح اليوم، تعازيه للجمهورية الإيرانية قيادة وشعبا، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، مؤكدا أن الإمارات تتضامن مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

وقال بن زايد في تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".