عودة استخدام العبوات الناسفة في العمليات الفلسطينية تقلق إسرائيل

وأوضح أنه "ارتفع مستوى التطور في الأحداث الأخيرة، وتسبب بعضها في هجمات مميتة، والبعض الآخر فقط معجزة حالت دون وقوع كارثة كبرى".

ونقل الموقع العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن: "استخدام العبوات الجانبية المتطورة مقلق للغاية ويذكر بعبوات حزب الله إبان احتلال جنوب لبنان".

من جانبه، قال مصدر أمني إسرائيلي آخر، إن "هناك قلقاً لدى الجيش الإسرائيلي من محاولات المسلحين الفلسطينيين لتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل، بعد سلسلة من الأحداث مؤخراً التي تشير إلى هذا السيناريو".

وأضاف المصدر الأمني للقناة "14" العبرية، أنه "بعد فترة طويلة ركز فيها المسلحون الفلسطينيون على تنفيذ عمليات إطلاق النار، ندرك بوضوح محاولاتهم العديدة لتنفيذ عمليات تفجيرية".