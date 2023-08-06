العراق يحجب "تليغرام" لأسباب تتعلق بالأمن الوطني

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق "تليغرام" لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والحفاظ على بيانات مستخدمي التطبيق من أفراد ومؤسسات من الاختراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "حجب "تليغرام" جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

وبررت الوزارة قرار الحجب لعدم استجابة الشركة المعنية بإدارة "تليغرام" لطلبات مؤسسات الدولة المتكررة للتعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وأضافت الوزارة، أن "الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات؛ ما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي".

وأعربت الوزارة عن "ثقتها في تفهم المواطنين لهذا الإجراء، مؤكدة احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها.