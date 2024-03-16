"بلومبيرغ": مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على "اجتياح" رفح

وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على قرار الهجوم على مدينة رفح في قطاع غزة بعد أن تم إخراج المدنيين لأول مرة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السلطات الإسرائيلية مستعدة لتكثيف حملتها العسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار.

وأكدت أن إسرائيل ستُرسل أيضًا وفدًا إلى قطر لاستئناف المفاوضات حول اتفاق لإعادة الرهائن، على رغم أن مقترح حماس لوقف إطلاق النار، يتضمن مطالب "غير معقولة"، بحسب الإسرائيليين.