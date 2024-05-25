جنوح 4 سفن أمريكية قرب رصيف غزة العائم

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان، "لن يدخل أي أفراد أمريكيين إلى غزة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته"، مضيفة أن اثنتين من السفن راسيتان حاليا على الشاطئ قرب الرصيف، بينما ترسو السفينتان الأخريان على الساحل الإسرائيلي قرب عسقلان.