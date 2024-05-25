الرصيف الذي أنشأته أمريكا قبالة سواحل قطاع غزة
الرصيف الذي أنشأته أمريكا قبالة سواحل قطاع غزةرويترز

جنوح 4 سفن أمريكية قرب رصيف غزة العائم

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان، "لن يدخل أي أفراد أمريكيين إلى غزة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته"، مضيفة أن اثنتين من السفن راسيتان حاليا على الشاطئ قرب الرصيف، بينما ترسو السفينتان الأخريان على الساحل الإسرائيلي قرب عسقلان.

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جاء ذلك بعد أن جرفت الأمواج، اليوم السبت، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ البحر في أسدود.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته.

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