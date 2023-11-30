هل يخدم "حادث القدس" بن غفير في عملية تسليح الإسرائيليين؟‎

وأدى الهجوم إلى مقتل سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، وأخرى مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا، فضلًا عن مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، حسبما أفادت الصحيفة، التي أشارت إلى أن منفذي العملية يقطنان قرية "صور باهر" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس.

مصادر إسرائيلية أبلغت الصحيفة أن المنفذَين هما: مراد نمر (38 عامًا)، والذي كان سجينًا لدى إسرائيل طوال الفترة بين 2010 إلى 2020، على خلفية تجهيزه لعملية ضد إسرائيليين بتوجيهات من مصادر في قطاع غزة.

إضافة إلى شقيقه إبراهيم نمر (30 عامًا)، والذي كان سجينًا في إسرائيل عام 2014 لاتهامه بالانتماء لحماس والتجهيز لعمل ضد إسرائيليين، وتلك رواية إسرائيلية.

بن غفير ما بين الحرب والضعف

في غضون ذلك، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى منطقة العملية، وقال من هناك إن هذا العمل "يثبت مجددًا أنه يحظر علينا إبداء أي نوع من الضعف، وأنه يتعين الحديث مع حماس ليس من منطلق النوايا ولكن عبر الحرب فقط".

وذكر أن العملية تؤكد مرة أخرى أن السياسات الخاصة بتوزيع السلاح على الإسرائيليين كانت مهمة، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها مصادر عديدة.

وتعهد الوزير بن غفير بمواصلة تسليح الإسرائيليين في كل مكان في البلاد، وقال إن السلاح "ينقِذ الأرواح".

وأضاف الوزير الذي تدعم هذه العملية سياساته بشكل غير مباشر: "نحن نرى هذا الأمر مرة تلو الأخرى، لدينا هنا شرطة قوية، وجيش قوي، ولكن لا نمتلك شرطيا في كل مكان، نحن أمام نشطاء حماس، يتحدثون هنا بصوتين، الأول يتحدث عن وقف إطلاق النار (في غزة) والثاني يمارس الإرهاب في (الضفة)"، على حد قوله.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية