بعد قرار "العدل الدولية".. نتنياهو يطلب من وزرائه عدم التعقيب

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة.

ورغم طلب نتنياهو، إلا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليقا على قرار العدل الدولية.

واتهم بن غفير، في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفا مسبقا" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة".

وأضاف: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، وتابع: "علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

كذلك، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، قائلا إن "على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة".