تونس تلقي القبض على الإرهابي "الخطير" الفار من السجن

ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على الإرهابي أحمد المالكي، المكنى بـ"الصومالي"، والذي يعتبر من أخطر العناصر الإرهابية التي تمكنت من الفرار مؤخرًا من السجن، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وكان "الصومالي" قد تمكن مؤخرًا من الفرار من سجن المرناقية مع آخرين، في عملية أثارت تساؤلات كثيرة في البلاد، لا سيما وأنه من المتهمين المتورطين في عمليتي اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013.

وتداولت صفحات على موقع "فيسبوك" لحظة القبض على "الصومالي"، صباح اليوم الأحد، في ضاحية حي التضامن، غرب العاصمة تونس.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية، بالعاصمة تونس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "هؤلاء الإرهابيين هم أحمد المالكي (يُكنى بالصومالي)، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء عزواني، وإرهابي آخر"، مؤكدة أن جميع وحداتها الأمنية كثفت عمليات البحث والتقصي والتفتيش السريع؛ لاعتقال الإرهابيين الفارين بأقرب وقت.