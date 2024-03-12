أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة تنطلق من قبرص

أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن إحدى المنظمتين غير الحكوميتين المشرفتين على العملية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة)، لورا لانوزا، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المساعدات "انطلقت" قرابة الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش صباح اليوم.

وكانت الحكومة القبرصية أعلنت أمس، أن السفينة من المقرر أن تنطلق "خلال ساعات" إلى غزة، وأشار إلى أن ثمة "مشكلات فنية أعاقت انطلاقها، وقال متحدث باسم الحكومة إنه لن يتم الإعلان عن الوقت المحدد للانطلاق "لأسباب أمنية".