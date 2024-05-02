اغتيال أحمد أبو الفول أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية (فيديو)
أفادت مصادر فلسطينية، فجر الخميس، باغتيال أحمد أبو الفول أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" في الضفة الغربية، برصاص مجهولين.
واتهمت "كتيبة طولكرم" التابعة للجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية باغتيال أبو الفول، بإطلاق الرصاص على سيارة كان يستقلها.
وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في طولكرم عقب مقتل أبو الفول متأثراً بجراحه.
يشار إلى أن أحمد أبو الفول، وهو أحد عناصر "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي كان قد نجا من 3 محاولات اغتيال إسرائيلية سابقة، قبل مقتله الليلة.
وبعد الواقعة، أدانت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال أبو الفول الذي يطارده الاحتلال"، مؤكدة في بيان لها "حرصها على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال".
وطالب فصيل "شهداء الأقصى" التابع لحركة "فتح" بمحاسبة قتلة أحمد أبو الفول ووقف ملاحقة المقاومين في كل محافظات الضفة، بحسب بيان.
بدورها، طالبت حركة حماس الجميع بتجمل مسؤوليته إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح.