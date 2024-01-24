غارات أمريكية ضد منشآت في العراق تتبع فصائل موالية لإيران

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران يوم الثلاثاء.

وتأتي تلك الضربات الأمريكية بعد هجوم في مطلع الأسبوع على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة جنود أمريكيين.

وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين متحالفين مع إيران منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأصيب 4 جنود أمريكيين، السبت، بإصابات دماغية رضية بعد تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية لعدة صواريخ باليستية وصواريخ أطلقها مسلحون متحالفون مع إيران من داخل العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وأضاف أوستن: "هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا من الميليشيات التي ترعاها إيران".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تنفذ عمليات في الشرق الأوسط، إن الضربات استهدفت "مقراً ومنشأة تخزين ومواقع تدريب على الصواريخ والقذائف" وقدرات خاصة بالطائرات المسيرة لميليشيا كتائب حزب الله.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في 2014 على مناطق كبيرة من كلا البلدين قبل هزيمته.

وفي العراق، قال مصدر طبي ومصدر من جماعة مسلحة إن ضربات أمريكية قتلت اثنين على الأقل من المسلحين وأصيب أربعة آشخاص آخرون.

وقال جعفر الحسيني المتحدث العسكري باسم ميليشيا "كتائب حزب الله، في منشور على "إكس" إن الميليشيا "ستواصل استهداف معاقل الأعداء" حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، وخص بالذكر الدعم الأمريكي للحملة الإسرائيلية.