مسؤول المعابر لـ"إرم نيوز": إسرائيل سمحت بدخول غاز الطهي لأول مرة منذ بدء الحرب
أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سمحت بدخول غاز الطهي لقطاع غزة وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تتوقف مؤقتا بداية من صباح اليوم الجمعة، بناء على اتفاق لهدنة إنسانية تستمر لعدة أيام.
وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان لـ"إرم نيوز" إن "شاحنات محمّلة بالسولار والغاز دخلت من الجانب المصري باتجاه الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب القطاع".
كما أشار إلى أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات بدأت بالوصول إلى القطاع برّا عبر المعبر نفسه مع مصر.
بدوره تحدّث الناطق باسم إدارة معبر رفح وائل أبو عمر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" عن توّقعات بخروج قرابة 100 مصاب لتلقي العلاج في الخارج، مع دخول عالقين في مصر إلى غزّة.
وأشار إلى أن ذوي الجنسيات الأجنبية سيتم تعليق خروجهم اليوم على أن يستأنف في الأيام القادمة.
وتوقّع أبوعمر بدء دخول 230 شاحنة بما فيها تلك المحمّلة بالمساعدات والوقود وغاز الطّهي، في اليوم الأول من الهدنة.
من جهتها قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، أمس الخميس، في بيان لها، إن "اتفاق وقف إطلاق النار سيشمل إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة القطاع، كما سيتم يوميًا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق غزة".
ويعاني الفلسطينيون في القطاع من أزمة وقود خانقة، كما أن غاز الطهي الذي لم يدخل القطاع منذ نحو 50 يومًا، تسبب في توقف غالبية المخابز عن العمل وهو ما فاقم أزمة الغذاء التي يعانيها السكان.