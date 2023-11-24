مسؤول المعابر لـ"إرم نيوز": إسرائيل سمحت بدخول غاز الطهي لأول مرة منذ بدء الحرب

أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سمحت بدخول غاز الطهي لقطاع غزة وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تتوقف مؤقتا بداية من صباح اليوم الجمعة، بناء على اتفاق لهدنة إنسانية تستمر لعدة أيام.

وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان لـ"إرم نيوز" إن "شاحنات محمّلة بالسولار والغاز دخلت من الجانب المصري باتجاه الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب القطاع".

كما أشار إلى أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات بدأت بالوصول إلى القطاع برّا عبر المعبر نفسه مع مصر.