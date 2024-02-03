الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 3400 هدف لـ"حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 3400 هدف لميليشيا حزب الله في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وقال هاغاري للصحافيين: "منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان"، مضيفا أن أكثر من 200 "إرهابي وقيادي" قتلوا في الضربات.

وأضاف هاغاري أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 50 هدفا لحزب الله داخل سوريا منذ نشوب الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في إفادة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ركزت على الجهود الرامية للرد على هجمات ميليشيا حزب الله التي ينفذها تضامنا مع حركة حماس.

وهذه التصريحات خروج عن نهج الجيش الإسرائيلي الذي دأب على التزام الصمت تجاه عملياته في سوريا.