بايدن يشكك بحصيلة "قتلى غزة".. ويؤكد: لم أطلب إرجاء العملية البرية

وحول مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار بايدن، إن هذه العملية "هي قرارهم، ولم أطلب (تأجيلها).. ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله".

وشدد بايدن على أنه "لا يثق" بحصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحكومة حماس.