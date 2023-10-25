بايدن يشكك بحصيلة "قتلى غزة".. ويؤكد: لم أطلب إرجاء العملية البرية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج "حماس" عن الرهائن الذين تحتجزهم، مشددًا على أنه لا يثق بحصيلة القتلى في القطاع التي يعلنها الفلسطينيون.
وحول مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار بايدن، إن هذه العملية "هي قرارهم، ولم أطلب (تأجيلها).. ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله".
وشدد بايدن على أنه "لا يثق" بحصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحكومة حماس.