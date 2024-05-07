سيطرت عليه إسرائيل.. خريطة توضح طبيعة منطقة معبر رفح الفلسطينية
سيطر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.
وأكد مسؤول فلسطيني أن الحركة في معبر رفح توقفت بشكل كامل بعد أن استولت الدبابات الإسرائيلية على المنشأة على الجانب الفلسطيني، وفق ما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.
وقال وائل أبو عمر، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود، إن "حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة توقفت بشكل كامل".
ونشرت الشبكة الأمريكية خريطة توضح طبيعة المنطقة الحدودية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي سيطر الجيش الإسرائيلي عليه.
كانت دبابات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت المعبر صباح الثلاثاء، وسيطرت عليه بالكامل وسط إطلاق كثيف للرصاص والمدفعية الثقيلة.
وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر رفع العلم الإسرائيلي على عدد من السواري التي كان يُرفع عليها العلم الفلسطيني داخل المعبر.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه عندما يسمح الوضع الأمني".
وجاء اقتحام المعبر بعد أن تعهدت إسرائيل "بممارسة ضغوط عسكرية على حماس" في رفح، بعد أن قالت إن شروط وقف إطلاق النار التي ردت عليها الحركة الفلسطينية، الإثنين، "بعيدة كل البعد عن" تلبية مطالبها.
وتؤوي رفح 1.5 مليون نازح من شمال ووسط القطاع، وسط تحذيرات دولية من أن أي هجوم واسع النطاق في المنطقة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم البري على رفح من شأنه أن يتسبب في "عواقب إنسانية رهيبة، وجرّ المنطقة إلى الفوضى"، وأكد أن الهجوم البري على رفح "لا يمكن قبوله".
ويواصل الجيش الإسرائيلي إخلاء سكان أحياء شرقي رفح باتجاه المناطق الإنسانية، التي أعلن عنها على مقربة من الساحل، وسط أنباء عن إخلاء عشرات الآلاف من الغزيين حتى الآن بعد أن ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات وأرسل رسائل عبر الهواتف تدعوهم إلى المغادرة.