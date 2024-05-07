سيطرت عليه إسرائيل.. خريطة توضح طبيعة منطقة معبر رفح الفلسطينية

سيطر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وأكد مسؤول فلسطيني أن الحركة في معبر رفح توقفت بشكل كامل بعد أن استولت الدبابات الإسرائيلية على المنشأة على الجانب الفلسطيني، وفق ما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وقال وائل أبو عمر، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود، إن "حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة توقفت بشكل كامل".

ونشرت الشبكة الأمريكية خريطة توضح طبيعة المنطقة الحدودية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي سيطر الجيش الإسرائيلي عليه.