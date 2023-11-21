الإدارة الأمريكية تسعى لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل ولبنان

كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن عاموس هوشستاين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل لإجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بهدف نزع فتيل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل ولبنان.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، فقد أعرب البيت الأبيض عن مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإسرائيلية الأخيرة على طول الحدود اللبنانية، وبشأن احتمال تصاعد التوترات إلى صراع إقليمي أوسع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى تكهنات داخل إدارة بايدن بأن إسرائيل ربما تستفز ميليشيا حزب الله عمدًا، وربما تبحث عن أسباب لحرب أوسع في لبنان قد تشمل الولايات المتحدة ودولا أخرى، بينما تنفي السلطات الإسرائيلية بشدة هذه التكهنات.