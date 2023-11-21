الإدارة الأمريكية تسعى لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل ولبنان
كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن عاموس هوشستاين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل لإجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بهدف نزع فتيل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل ولبنان.
وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، فقد أعرب البيت الأبيض عن مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإسرائيلية الأخيرة على طول الحدود اللبنانية، وبشأن احتمال تصاعد التوترات إلى صراع إقليمي أوسع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وأشار الموقع إلى تكهنات داخل إدارة بايدن بأن إسرائيل ربما تستفز ميليشيا حزب الله عمدًا، وربما تبحث عن أسباب لحرب أوسع في لبنان قد تشمل الولايات المتحدة ودولا أخرى، بينما تنفي السلطات الإسرائيلية بشدة هذه التكهنات.
وتتزامن زيارة هوشستاين مع اشتباكات مكثفة بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية، تميزت بتصاعد الأعمال العدائية عبر الحدود وانطوت على تبادل كثيف لإطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن من المقرر أن يشارك هوشستاين خلال زيارته في مباحثات مع شخصيات إسرائيلية رئيسة، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.
وثمن مسؤول أمريكي زيارة هوشستاين إلى بيروت في وقت سابق من هذا الشهر، مشددًا على معارضة الولايات المتحدة الثابتة للصراعات المتصاعدة في كل من غزة ولبنان. وأكد المسؤول الحاجة الماسة، خلال زيارة هوشستاين لإسرائيل، إلى استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
وعلى سياق أوسع، تحث إسرائيل الولايات المتحدة على التدخل الدبلوماسي وبذل الجهود لإقناع ميليشيا حزب الله بسحب قوة الرضوان الخاصة به من الحدود. وقد جرت عمليات إجلاء احترازية لعشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين بالقرب من الحدود، حيث تتوقف عودتهم على تقييمات التهديدات عبر الحدود، كما أوضح مسؤول إسرائيلي.
المصدر: موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي