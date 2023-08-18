إيران تقطع مياه "الزاب الأسفل" عن العراق من دون سابق إنذار

قطعت إيران، دون سابق إنذار، مياه نهر الزاب الأسفل عن العراق، ما ينذر بتفاقم الأزمة المائية التي يعاني منها البلد الذي يواجه خطر التصحر والجفاف.

وقال سلام عمر، مدير دائرة المياه بقضاء رانية بمحافظة السليمانية لوكالة "الأناضول" التركية إن مياه الزاب الأسفل تلبي احتياجات 100 ألف شخص في قضاء "قلعة دزة" لوحده، مضيفاً أن إيران قطعت مياه النهر منذ 4 أيام، كما كانت المياه انقطعت في تموز/ يوليو الماضي.

وعن المدة التي سيستمر فيها قطع المياه، قال عمر إن إيران تقطع المياه وتضخها كيفما تشاء وتمتد هذه الفترة أحيانًا إلى يومين وأحيانًا تصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه لا يتم إبلاغهم بمعلومات وافية بهذا الخصوص.

وقال "لدينا مشكلة كبيرة خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب. وأولى المناطق المتضررة في العراق من قطع إيران للمياه هي منطقتي قلعة دزة ورانية وتليهما المناطق الأخرى".

والزاب الأسفل نهر تقع منابعه في شمال غربي إيران ويمتد لمسافة 402 كم داخل العراق وهو ثالث روافد نهر دجلة.

ويؤدي انقطاع المياه من إيران إلى انخفاضات دورية في منسوب مياه نهري دجلة والفرات في العراق.وتمر مياه الزاب الأسفل عبر مدينة السليمانية العراقية وتتجه إلى كركوك ومنها إلى الأجزاء الداخلية من البلاد.

ويتسبب قطع إيران لتدفق المياه لأيام خلال أشهر الصيف في مفاقمة مشكلة المياه في البلد الذي يعاني من تراجع حصته المائية، إذ تشير تقارير رسمية إلى أن العراق لا يتسلم حاليا سوى 35 في المئة من استحقاقه الطبيعي من المياه سواء من دجلة أو الفرات.

وسبق أن اتهمت بغداد طهران بقطع مياه نهري سيروان والكارون عن البلاد، ما تسبب في شح المياه في محافظة ديالى، والتأثير على نوعيتها.

ويشكل ملف المياه أبرز التحديات التي واجهتها الحكومات العراقية، ولطالما اتهمت بغداد جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها بسبب بنائهما لسدود على النهرين.