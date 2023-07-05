نتنياهو يؤكد احتجاز مواطنة إسرائيلية في العراق
أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، اختطاف "مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية"، من قبل "ميليشيات حزب الله في العراق الموالية لإيران".
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة لديها".
وأضاف البيان أن "إليزابيث تسوركوف ما تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق كدولة مسؤول عن مصيرها وسلامتها".
وذكر البيان أن "إليزابيث امرأة أكاديمية زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديميّ من جامعة برينستون في الولايات المتحدة".
وأكد البيان إن إسرائيل تتعامل مع الحدث من قِبل الأجهزة المختصة ، مع القلق على سلامة المواطنة المختطفة".