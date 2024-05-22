مصادر لـ "إرم نيوز": هذه حقيقة هبوط طائرات عسكرية روسية في جربة التونسية

أكدت مصادر سياسية تونسية، أن لا صحة لما تم تداوله في تقارير صحفية عن هبوط طائرات عسكرية روسية بانتظام في مطار جربة، جنوب تونس.

وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها لـ "إرم نيوز" إنّ ما جرى تداوله في الصحافة الإيطالية في اليومين الأخيرين عن استعمال طائرات عسكرية روسية مطار جربة الدولي جنوب البلاد، لا أساس له من الصحة ،ولا يستند إلى أي دليل مادي يؤكده".

خط أحمر

وأضافت المصادر، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد لن يقبل بمثل هذه الخطوة، التي تعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية، وتمثل إحدى أولوياته، وتعتبر خطا أحمر في السياسة الخارجية التونسية، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفق تعبيرها.

وكانت الصحافة الإيطالية تحدثت عن "مخاوف أمريكية" بشأن التناوب المنتظم للطائرات الروسية في الجزيرة التونسية.

وعرض المقال المنشور في 19 مايو على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عنوانا صادما: "الطائرات العسكرية الروسية في تونس، والولايات المتحدة تحذر".

ويشير المقال إلى الحضور المنتظم للطائرات العسكرية الروسية في جربة، وهو ما لم تعلن عنه أو تؤكده أي سلطة تونسية علنًا، بحسب قوله.

وعلقت مجلة "جون أفريك" الفرنسية من جانبها بأنّ المقال أطلق العنان للإشاعات والخيال، وتحدث بعضهم عن أن الطائرات الروسية تابعة لمجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية.

قلق أمريكي

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن ممثل للخارجية الأمريكية قوله "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء أنشطة "فاغنر"، وكذلك تلك التي تدعمها روسيا في القارة الأفريقية، والتي تؤجج الصراعات وتشجع الهجرة غير النظامية، بما في ذلك إلى تونس" وفق قوله.

وألمحت الصحيفة إلى أن المعدات تم تفريغها في جربة، وأن الرجال سيكونون منتشرين هناك.

وبحسب "جون أفريك" فإنّ "المعلومات تم تداولها في البلاد منذ عدة أسابيع على شكل شائعات. وعلى وجه الخصوص، منذ نهاية مارس الماضي، عندما تم إغلاق رأس جدير، أهم نقطة عبور حدودية بين ليبيا وتونس. لكن المعلومات المتداولة في تونس تشير بوضوح إلى وجود أفراد، وليس طائرات" وفق تعبيرها.

ونقلت المجلة عن المحلل المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي قوله، إن الطائرات الروسية ربما تقوم بالتزود بالوقود في جربة منذ أشهر، لكن لم يتم نشر أي عناصر عسكرية روسية على الأراضي التونسية".