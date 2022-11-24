رويترز: اجتماع روسي أوكراني في الإمارات لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".
وذكرت المصادر، وفقا للوكالة، أن "المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة، رغم الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح في وقت سابق إلى أن وساطة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحقق نتائج بشأن الأزمة الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية، مؤكدا أنها ليست من دون نتائج، وقال إن الإمارات يمكن أن تلعب دوراً "مهماً" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا.
وفي وقت لاحق، قالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، إن "دولة الإمارات تبقى ملتزمة التزاما تاما بتقديم المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حدا للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت نسيبة، في بيان، أن "الإمارات دعت منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والحوار، وقامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد، وتؤمن الدولة إيماناً راسخاً بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتشارك دولة الإمارات المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
والتقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في أكتوبر الفائت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ؛ حيث أجريا مباحثات ثنائية.
وتمحورت المباحثات الثنائية بين الرئيسين على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وجهود الإمارات للتهدئة وتبادل الأسرى وغيرها من القضايا الإنسانية.
و"تسعى الإمارات للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية.