رويترز: اجتماع روسي أوكراني في الإمارات لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".

وذكرت المصادر، وفقا للوكالة، أن "المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة، رغم الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة".