رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوارأ ف ب

الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة "الإرهاب"

 أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب"، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار
الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة حماس على قائمة الإرهاب

وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال أو أصول مالية في دول الاتحاد (27 دولة)، ومنع مواطني الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه، كما تحظر العقوبات على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

يذكر أن الاتحاد يصنّف حماس منظمة "إرهابية"، ما يعني تجميد أي أموال أو أصول لها في الدول الأوروبية.

طوفان الأقصى
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