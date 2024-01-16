الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة "الإرهاب"
أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب"، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال أو أصول مالية في دول الاتحاد (27 دولة)، ومنع مواطني الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه، كما تحظر العقوبات على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.
يذكر أن الاتحاد يصنّف حماس منظمة "إرهابية"، ما يعني تجميد أي أموال أو أصول لها في الدول الأوروبية.