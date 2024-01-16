الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة "الإرهاب"

وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال أو أصول مالية في دول الاتحاد (27 دولة)، ومنع مواطني الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه، كما تحظر العقوبات على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

يذكر أن الاتحاد يصنّف حماس منظمة "إرهابية"، ما يعني تجميد أي أموال أو أصول لها في الدول الأوروبية.