وثائق سرية تكشف تلقي نتنياهو تحذيرا استخباريا سبق هجوم حماس بأشهر

أظهرت وثائق مسربة، تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرات استخبارية بشأن هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قبل وقوعه بأشهر، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأصدر مكتب نتنياهو الليلة الماضية، بيانًا للرد على تسريب الوثائق، نفى خلاله أن يكون قد تلقى تحذيرات من هذا النوع، واتهم الجيش بـ "قلب الحقائق".

وكشفت قناة "الأخبار 12" النقاب عن أربع وثائق سربها الجيش، كانت قد أرسلت لنتنياهو، قبل شهور معدودة من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

الوثائق الأربع سُرِّبت بعد أمر قضائي صدر استجابة لدعوة قدمتها جمعية حقوقية تحمل اسم "هتسلاحا/ نجاح"، كانت قد طالبت بمعلومات حول الإفادات التي عُرضت على نتنياهو قبل الحرب.