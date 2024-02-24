تونس.. حكم جديد يقضي بسجن منصف المرزوقي 8 سنوات

قضت محكمة تونسية، الجمعة، غيابيا، بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

وأصدرت محكمة تونسية قبل عامين حكمًا غيابيًا آخر على المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بعد اتهامه "بالاعتداء على الأمن التونسي".

يشار إلى أن المرزوقي تولى الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب.

وانتُخب المرزوقي رئيساً مؤقتاً لتونس في 12 ديسمبر/كانون الأول 2011 بوساطة المجلس الوطني التأسيسي، بعد حصوله على أغلبية 153 صوتاً، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع اثنين و44 بطاقة بيضاء، يمثلون 202 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 217.

وخسر المرزوقي أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014.