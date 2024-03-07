غرق "روبيمار"‎.. ينذر بظهور "مناطق موت" في البحر الأحمر

ووفقا لتحذير بحري تم تعميمه على السفن في المنطقة، غرقت السفينة "روبيمار" التابعة للمملكة المتحدة، وهي أول سفينة تُفقد منذ أن بدأت ميليشيا الحوثي في شن هجمات على السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني، في مطلع الأسبوع، في منطقة ضيقة بين اليمن وإريتريا على عمق حوالي مئة متر على المنحدر القاري.

وتعج المياه الضحلة نسبيا بالقرب من السواحل بالشعاب المرجانية.

وقال مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية علي السوالمة، "توجد كمية هائلة من الأسمدة، وموقعها مفزع".

ومع تكيف الشعاب المرجانية مع ظروف المياه الدافئة، يأمل العلماء في أن يصبح البحر الأحمر ملاذا للشعاب المرجانية مع تغير المناخ الذي يزيد من ارتفاع حرارة المحيطات حول العالم؛ الأمر الذي يزيد أهمية أي تأثير محتمل.

وقالت مصادر في مجال الشحن، إن الصراع في المنطقة يزيد من تعقيد أي عملية لتطهير المياه، ويجعل سفن الإنقاذ تتردد في دخول المياه ذات المخاطر العالية.

ولم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي كانت تقدم التغطية التأمينية للسفينة روبيمار المسجلة في بيليز، والتي من المفترض أن تدفع تكاليف أي إجراءات تصحيحية لمعالجة التلوث. ولم يتم التأكد بعد من طريقة تخزين الأسمدة وما إذا كانت هناك تدابير فعالة لمنع تسربها إلى الماء. وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار.

ولكن السوالمة قال، إن غرق السفينة يمكن أن يتسبب في أسوأ كارثة بيئية تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن.