إسرائيل تعلن وفاة القيادي في "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان

أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية أن الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية توفي اليوم الثلاثاء في سجن إسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

وقالت إدارة السجون إن عدنان "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه".

وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته.

وقالت جمعية واعد للأسرى في غزة، ردا على ذلك "الشيخ الشهيد خضر عدنان قتل وأعدم بدم بارد بتواطؤ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية".