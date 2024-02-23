مصرع حارس الرئيس الموريتاني بحادث سير في الجزائر

تعرض موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، لحادث سير أثناء عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية، ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف.

ودشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تندوف، عدداً من المشاريع المشتركة بين البلدين.