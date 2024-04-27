إسرائيل: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق بشأن الرهائن

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إلى إمكانية تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس".

ووفقا لـ"رويترز"، قال كاتس، خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية، إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

وردًّا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس: "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنغلّق العملية".