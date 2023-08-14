حشود عسكرية و"تسخين تدريجي".. هل ينفجر الوضع في سوريا؟

تتواتر الأحاديث منذ أسابيع عن حشد عسكري تقوم به مختلف الأطراف الفاعلة على الأرض السورية، استعدادًا لمعركة محتملة قد تنشب بين قوات التحالف الدولي ومعها "قسد" من جهة، والميليشيات الإيرانية المدعومة من القوات السورية وروسيا، من جهة أخرى.

المؤشرات على قرب اندلاع معارك جديدة في الميدان السوري تدعمها العديد من الأحداث في الأيام الأخيرة، بدءًا بالضربة الموجعة التي تلقاها الجيش السوري، عبر مقتل أكثر من 30 من جنوده بهجوم لـ"داعش"، ثم استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في دير الزور، صباح السبت، لكن بالرغم من كل ذلك ثمة اتفاق بين الخبراء أن الاصطدام المباشر ليس من مصلحة أحد.

تسخين تدريجي

يرى الخبير والمحلل العسكري السوري كمال الجفا، المقرب من دوائر صنع القرار في دمشق، أن عملية "التسخين التدريجي" للملفات الإقليمية والدولية؛ خاصة في سوريا، لم تأتِ من فراغ، وإنّما هي نتيجة قرارات ميدانيّة وسياسيّة اتخذتها جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري لتغيير الواقع الميداني والجغرافي والجيوسياسي.

وتحدث الجفا في تعليق لـ "إرم نيوز" عن وجود مشاريع جديدة هدفها زيادة حدة الحصار والضغوط على سوريا أولًا، وعلى حلفائها ثانيًا، بالتزامن مع زيادة وتيرة "الاعتداءات الإسرائيلية" على بعض المواقع السورية، خاصة منظومات الدفاع الجوي التي تدفع الثمن الأكبر جرّاء هذه الاعتداءات.

ويعتبر المحلل العسكري، أن شمال شرق سوريا هي الجبهة الأكثر سخونةً، وأن السماح باستمرار هذه الضربات من قبل "داعش" أو الأمريكيين، وتحقيق أهداف واشنطن بإغلاق كامل الحدود السورية العراقية هو كارثة جدية ستحل بسوريا، وحتى حلفائها سواء الإيرانيين أو الروس.

ويؤيد الجفا اتهامات دمشق للقوات الأمريكية بدعم "داعش" في هجومها الأخير على الجيش السوري.

ويقول "لا يمكن لداعش شن هذه الهجمات المباشرة والواسعة وفي جبهات قتالية ومناطق جغرافية واسعة إلا بوجود دعم مطلق لوجستي وتقني وتسليحي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

ويضيف: "ثبت بالدليل القاطع، ومن خلال قتلى الدواعش أو من ألقي القبض عليهم، أنهم تلقوا عتادًا ودعمًا وأجهزة اتصالات وآليات عبر وسطاء من قبل الجيش الأمريكي، وتبين ميدانيًّا أن الدورات التدريبية التي تقوم بها القوات الأمريكية لبعض مقاتلي التنف هم من منتسبي "داعش" وباعترافهم واعتراف عدد من قيادات ميدانية معارضة".

وبالتالي؛ يرى الجفا أن توسع هجمات "داعش" وتمددها وانتقال خلايا ومجموعات متلاحقة عبر ضفة الفرات الشرقية إلى الضفة الغربية لمجابهة الجيش السوري هو بتسهيل أمريكي واضح وصريح؛ لأن الضفاف الشرقية مراقبة ومحصنة بشكل مطلق من قبل القوات الأمريكية و"قسد".

ويخلص الخبير العسكري إلى أن القصف الذي استهدف القوات الأمريكية قبل يومين هو نتيجة لتراكمات واحتكاكات وصدامات مستمرة منذ أشهر، ولم يكن وليد قرار برد فوري على المجزرة التي ارتكبها "داعش" ضد مجندي الفرقة 17 (وهم عمليًا قوات حرس حدود وليسوا قوات قتالية متمرسة).