بعد اقتحام جنين.. إسرائيل تتأهب لرد انتقامي في الضفة وغزة

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل يستعدون لعمليات انتقامية في الضفة الغربية أو إطلاق صواريخ من غزة بسبب الأحداث الدامية الأخيرة في جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين، في وقت مبكر من اليوم، وقتلت برصاص جنودها 6 فلسطينيين على الأقل.

وقالت مصادر عبرية إن جيش الاحتلال أكد مقتل منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنين من المستوطنين، لافتة إلى أنه الفلسطيني عبد الفتاح حسين خروشة البالغ من العمر 49 عامًا.

وأوعز قائد الشرطة يعقوب شبتاي برفع حالة التأهب وتعزيز القوات في القدس وعند خط التماس والمستوطنات.

وبحسب موقع "حدشوت حموت" العبري، فقد تم كذلك تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب، خشية إطلاق صواريخ من غزة.

وأفادت مصادر عبرية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر تعليمات جديدة للشرطة إثر اغتيال عدد من الفلسطينيين في مخيم جنين.

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن بن غفير قوله: "ليعلم كل من سيرفع يده لإيذاء المستوطنين، أن دمه مهدور، وأصدرت تعليماتي للشرطة بتعزيز قواتها في جميع المدن".